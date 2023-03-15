Школа олимпийского резерва в Карелии стала образовательным учреждением

Школа займется дополнительными общеобразовательными программами.
Правительство Карелии решило переименовать республиканскую спортивную школу олимпийского резерва. В ее нынешнем статусе государственного бюджетного учреждения появится слово «образовательное».
Как говорится в правительственном распоряжении, основными задачами школы станет реализация дополнительных общеобразовательных программ, развитие физической культуры и спорта, а также подготовка спортивного резерва для сборных команд России и Карелии. Учреждению определена штатная численность в количестве 63 единиц.
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