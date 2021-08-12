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Школе искусств в Петрозаводске передали здание центра «Ровесник»

Новости. Общество
15:33, 16 Августа 2021
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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Республиканская школа искусств получит здание на улице Крупской, где ранее располагался центр «Ровесник», сообщили в правительстве Карелии.

В бывшем здании подросткового клуба идет капремонт. Его новым хозяином станет Республиканская школа искусств, располагающаяся на улице Ленинградской.

«Шла дискуссия, что делать с этим зданием. Экспертиза показала, что конструкции крепкие, и их можно запустить на новый цикл, вложив сюда серьезные средства. Помимо строительства новых, нужно уделять серьезное внимание состоянию наших старых школ. Это здание мы передали республиканской школе искусств, потому что учреждению не хватает помещений, особенно для занятий хореографией», — пояснил глава Карелии Артур Парфенчиков, который сегодня вместе вместе с министром образования и спорта республики Романом Голубевым проинспектировал ход ремонта в здании на улице Крупской.

За два года в помещениях были проведены масштабные работы. Здесь заменены система коммуникаций, окна и кровля, ведется ремонт спортивного зала с прилегающими помещениями, демонтированы полы на первом этаже, в обновленном тепловом пункте установлена погодозависимая автоматика.  На ремонт здания из республиканского бюджета было выделено 30 млн рублей.

Глава Карелии сообщил, что школа искусств станет одним из первых учреждений, которое войдет в предстоящую федеральную программу по капитальному ремонту старых школ. Это позволит за счет привлеченных средств завершить все запланированные работы.

«Ремонтов делать нужно много, за счет региональных средств мы приоритетные направления определяли. Сейчас есть возможность привлечь федеральную программу и сделать все гораздо быстрее. Наша задача — представить сметы и заявиться к участию на следующий год», — сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики поручил Министерству образования и спорта Карелии проработать варианты функционирования будущего объекта. Для полноценной загруженности помещений рассмотрят возможность включения спортивных дисциплин или предоставления времени для других учреждений дополнительного образования.

Ранее сообщалось, в Карелии планируют за 5 лет капитально отремонтировать 70 школ.

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