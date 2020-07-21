Школьник три недели жил на улице ради помощи больной матери

В Москве школьник, узнав, что его мать серьезно больна, решил втайне от нее найти деньги на лечение.

14-летний мальчик сказал, что едет с друзьями на дачу, а сам отправился искать того, кто, по его мнению, мог помочь — своего отца, рассказали журналисты телеканала НТВ.

Про своего папу подросток знает не так много. Только то, что он состоятельный банкир, и расстался с мамой, когда мальчику не было и года. Все детство мальчик мечтал его найти. Исключительно с благими намерениями, признается подросток. Сначала искал информацию в Интернете, а затем решил действовать целенаправленно. Нарисовал плакат, приклеил фотографию и отправился по адресам.

"Я просто хотел с ним встретиться. Мне его не хватало, очень хотел, поэтому решил его найти. Сейчас я не знаю, как к нему относиться, потому что он знает, что я был и в больнице, и искал его на улице, и не по-человечески так", - рассказал школьник.

Кроме простого желание обнять отца мальчик хотел еще попросить у него немного денег — четверть миллиона рублей. У его матери врачи обнаружили миому, и ей необходимо лечение. Зная, что она будет сильно волноваться и вряд ли отпустит, школьник пошел на хитрость — сказал, что едет к другу на дачу.

Ночуя на улице и питаясь чем придется, подросток целых три недели настойчиво простоял под окнами квартир и домов, предположительно принадлежащих его отцу. И неизвестно, сколько бы еще продолжалась его эта поисковая акция, если бы на молчаливого паренька с плакатом в руках не обратили внимание стражи порядка и не забрали в участок. Случилось это у Киевского вокзала, куда мальчик пришел перекусить и почистить зубы в ближайшем торговом центре.

Как рассказала мама школьника, с банкиром она познакомилась в ресторане. Он красиво ухаживал, возил на курорты. И якобы финансовое положение возлюбленного на тот момент ее мало интересовало. Сейчас у бизнесмена уже новая семья, и он не горит желанием вспоминать былое. По словам тех, кто близко знаком с ситуацией, коммерсант не разрывал отношения с сыном — это бывшая возлюбленная захотела слишком многого.

Сейчас женщина собирается подать в суд на взыскание алиментов. Что касается ее сына, то мальчик отца в итоге так и не встретил, зато обрел популярность. Его ролики в соцсетях, где он делится переживаниями и рассказывает историю своей семейной драмы, получили множество лайков.