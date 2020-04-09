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Школьникам из Питкяранты сегодня выдадут новые сухпайки

Новости. Общество
10:17, 10 Апреля 2020
фото: © паблик "Нетипичная Питкяранта"
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По информации правительства Карелии, школьникам из Питкяранты, которые ранее получили скудные пайки, сегодня начнут выдавать новые продуктовые наборы.

Учащимся школ Питкяранты, получающим льготное питание, в пятницу, 10 апреля,  начнут выдавать новые продуктовые наборы, сообщили в паблике "Республика Карелия".

Сейчас, по распоряжению Артура Парфенчикова Министерство образования республики постоянно контролирует качество продуктовых наборов для школьников.

Напомним, всем ребятам, которые получают бесплатное питание в школах, сейчас выдают продукты на 2 недели.

Наборы могут несколько отличаться по составу, но не принципиально, отмечают в министерстве образования. Также ребятам из некоторых населенных пунктов, в том числе отдаленных, могут выдать продукты не на 2 недели, а на 4 дня, но через некоторое время обязательно выдадут следующие.

Если же продуктовый набор окажется некачественным, сообщить об этом можно в группе министерства образования республики.

Напомним, 7 апреля дети из малообеспеченных семей в Питкяранте на период самоизоляции из-за коронавируса получили сухой паек, состоявший из двух сосисок, пачки маргарина, 5-7 картофелин и муки, в которой обнаружились насекомые.

Также Следственный комитет Карелии заинтересовался нестандартным сухпайком для школьников, выданным в Питкяранте.

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