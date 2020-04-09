Школьникам из Питкяранты сегодня выдадут новые сухпайки

По информации правительства Карелии, школьникам из Питкяранты, которые ранее получили скудные пайки, сегодня начнут выдавать новые продуктовые наборы.

Учащимся школ Питкяранты, получающим льготное питание, в пятницу, 10 апреля, начнут выдавать новые продуктовые наборы, сообщили в паблике "Республика Карелия".

Сейчас, по распоряжению Артура Парфенчикова Министерство образования республики постоянно контролирует качество продуктовых наборов для школьников.

Напомним, всем ребятам, которые получают бесплатное питание в школах, сейчас выдают продукты на 2 недели.

Наборы могут несколько отличаться по составу, но не принципиально, отмечают в министерстве образования. Также ребятам из некоторых населенных пунктов, в том числе отдаленных, могут выдать продукты не на 2 недели, а на 4 дня, но через некоторое время обязательно выдадут следующие.

Если же продуктовый набор окажется некачественным, сообщить об этом можно в группе министерства образования республики.

Напомним, 7 апреля дети из малообеспеченных семей в Питкяранте на период самоизоляции из-за коронавируса получили сухой паек, состоявший из двух сосисок, пачки маргарина, 5-7 картофелин и муки, в которой обнаружились насекомые.

Также Следственный комитет Карелии заинтересовался нестандартным сухпайком для школьников, выданным в Питкяранте.