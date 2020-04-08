890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии прокомментировал размещение пациентов инфекционной больницы в стационаре наркологического диспансера 9
08.04.2020 14:54
Смягчение карантинного режима ожидается в ближайшее время в ряде районов Карелии 2
08.04.2020 13:25
Крысы расплодились в Петрозаводске во время всеобщей самоизоляции горожан (ВИДЕО) 7
08.04.2020 10:49
С одним фельдшером и без лекарств
08.04.2020 13:03
За три месяца в Карелии убили 15 человек 3
08.04.2020 09:56

Следственный комитет Карелии заинтересовался нестандартным сухпайком для школьников, выданным в Питкяранте

Новости. Общество
18:53, 08 Апреля 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев
Загрузка...

В Карелии по размещенной в СМИ информации о выдаче школьникам продуктовых наборов ненадлежащего качества организована доследственная проверка, сообщили в карельском Следкоме.

По предварительным данным, в Питкяранта школьникам были выданы продуктовые наборы ненадлежащего качества, сообщается на сайте ведомства.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи проводят проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


© паблик "Нетипичная Питкяранта"

Напомним, 7 апреля дети из малообеспеченных семей в Питкяранте на период самоизоляции из-за коронавируса получили сухой паек, состоявший из двух сосисок, пачки маргарина, 5-7 картофелин и муки, в которой обнаружились насекомые.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Малюта
2020-04-08 19:00:48
Поздно , уже в федеральные СМИ просочилось это свинство местных властей .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2020, 10:59
Военнослужащим по контракту увеличили денежные компенсации на жилье
03.04.2020, 11:18
Житель Карелии привлек внимание правоохранителей фотографиями в соцсети
02.04.2020, 07:15
Врачи уволились из больницы в Карелии, не желая работать с пациентами с коронавирусом
04.04.2020, 13:36
В Петрозаводске выявлены 163 человека, общавшиеся с условно заболевшим коронавирусом депутатом (СРОЧНО)
04.04.2020, 10:00
Еще один житель Карелии госпитализирован с подозрением на коронавирус (СРОЧНО)
04.04.2020, 15:48
Предприниматель Петрозаводска: что ждет страну и бизнес после эпидемии

Аналитика

08.04.2020 17:09
Тема недели
"Победим и эту заразу коронавирусную"
Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки в условиях эпидемии коронавируса.
"Дистант – это не учеба!" 2
07.04.2020 14:49
Счет заразившимся открыт 6
06.04.2020 12:16
"Арендные платежи на время карантина нужно полностью отменить" 9
03.04.2020 11:01
Необходимо найти резервы 7
02.04.2020 13:53
Вся аналитика

Медиа

Глава Республики проверил соблюдение торговыми центрами мер по карантину и профилактике коронавируса
01.04.2020 15:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»