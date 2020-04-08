Следственный комитет Карелии заинтересовался нестандартным сухпайком для школьников, выданным в Питкяранте

В Карелии по размещенной в СМИ информации о выдаче школьникам продуктовых наборов ненадлежащего качества организована доследственная проверка, сообщили в карельском Следкоме.

По предварительным данным, в Питкяранта школьникам были выданы продуктовые наборы ненадлежащего качества, сообщается на сайте ведомства.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи проводят проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



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Напомним, 7 апреля дети из малообеспеченных семей в Питкяранте на период самоизоляции из-за коронавируса получили сухой паек, состоявший из двух сосисок, пачки маргарина, 5-7 картофелин и муки, в которой обнаружились насекомые.