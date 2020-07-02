Школьники из Карелии стали призерами Всероссийской олимпиады

Ежегодная олимпиада школьников проходила с сентября 2019 года по май 2020. Пять наших ребят вошли в число призеров Всероссийской олимпиады, сообщили в Минобразования Карелии.

Олимпиада является самой массовой и включает в себя школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы.

В 2019-2020 учебном году в Карелии в школьном этапе олимпиады приняло участие 27 968 обучающихся, в муниципальном – 4571 человек, в региональном – 694 обучающихся.

По результатам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников призерами стали:

- олимпиада по английскому языку – Аделина Макарова, обучающаяся 11 класса гимназии № 17 имени П.О. Коргана;

- олимпиада по английскому языку – Ева Теребова, обучающаяся 11 класса школы № 3 в Кондопоге;

- олимпиада по информатике – Антон Белый, обучающийся 11 класса Университетского лицея;

- олимпиада по информатике и ИКТ – Максим Мартынов, обучающийся 11 класса лицея №1;

- олимпиада по литературе – Алина Мизинкова, обучающаяся 11 класса Университетского лицея.



Напомним, выпускникам школ в Карелии разрешили сдавать ЕГЭ без масок.