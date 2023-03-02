Школьники Карелии могут получить путевки в «Артек», «Океан» и «Смену»

Начался конкурсный отбор на смены во всероссийские детские центры, сообщает Минобразования и спорта Карелии.

Стартовал отбор во всероссийские детские лагеря. Так, в конкуре в «Артек» на смену №4 «Первые в космосе» могут принять участие ученики 5-11 классов и осваивающие образовательные программы основного, среднего общего и дополнительного образования. Квота на Карелию - 10 путевок.

Заявки принимают до 13:00 21 марта. Смена пройдёт с 10 апреля по 30 апреля.

В конкурсном отборе в «Океан» на смену № 7 «#ПроСпорт» могут принять участие ученики в возрасте 12-14 лет, осваивающие образовательные программы основного, среднего общего и дополнительного образования. Квота на Карелию составляет 15 путевок.

Прием заявок - до 13:00 20 марта. Смена пройдёт с 29 мая по 18 июня.

Отбор в ВДЦ «Смена» на смену № 5 «Я - Гражданин!» ждет учащиеся в возрасте 14-17 лет – победителей и призеров региональных и всероссийских олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов.

Карелия может рассчитывать на квоту в 12 путевок. Прием заявок продлится до 13:00 5 марта. Смена пройдёт с 15 апреля по 28 апреля.

Для участия в конкурсе в «Артек», «Смену» и «Океан» необходимо зарегистрироваться в информационной системе «Путевка» по ссылкам и следовать инструкции: https://артек.дети , https://id-ais-smena.pba.su, https://okean.org/putevka/aiskud.

Дополнительная информация по телефонам: 89004572441, 8900 457 21 74 e-mail: oodo.cdk@mail.ru

Ранее сообщалось, Минобразования Карелии планирует отправить 3450 детей в лагеря на море.