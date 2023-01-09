Школьники в темноте пробираются по парку после закрытия моста на ремонт в центре Петрозаводска

Жители столицы Карелии обеспокоены тем, что обходить вставший на капремонт мост на улице Антикайнена приходится по темному парку.

О своих опасениях петрозводчане пишут в комментариях на странице главы города Владимира Любарского, опубликовавшего накануне пост о мониторинге ситуации с реконструкцией моста через Неглинку на улице Антикайнена.

«Обход моста по парку, но в парке нет освещения! Нет его от церкви от слова совсем. Мне пришла отписка, что освещение сделать невозможно… Блин, здорово… Пусть школьники ходят по темному парку, где зачастую пьет молодежь в беседках у церкви, так же там полно ищущих закладки в кустах. Безопасность в городе на уровне», — пишут горожане мэру.

«Несколько лет писал про этот кусок парка без фонарей. Но, по-видимому, только памятники быстро ставятся, а вкопать 3 столба… Ох не быстро, даже временный прожектор на забор насосной повесить не судьба…», — возмущается другой комментатор.

В администрации Петрозаводска ответили петрозаводчанам: «Установить дополнительное освещение в парке 50-летия Пионерской организации не представляется возможным. В парке имеются торшеры, которые находятся в рабочем состоянии. В зоне временного пешеходного перехода на ближайшей опоре будет установлен более мощный светильник для обеспечения безопасности граждан (ориентировочно в течение месяца)».

Ранее сообщалось, в Петрозаводске изменят маршрут троллейбуса № 8 из-за ремонта моста на Антикайнена.