Школьников Петрозаводска ждут в дневных лагерях

В рамках летней оздоровительной кампании юных петрозаводчан приглашают присоединиться к программе "Город мастеров" в Петровском дворце и спортивной программе на базе бассейна "H2O".

Ро информации адмнистрации города, вторая смена дневного лагеря при Петровском дворце стартует на следующей неделе. Она продлится с 10 до 23 августа. Программа "Город мастеров" подготовлена для детей в возрасте от семи до 14 лет. Подробности можно найти на странице Петровского дворца или по телефону: 8 (8142) 78-41-35.

На базе открывшегося 3 августа бассейна "H2O" организован легкоатлетический дневной лагерь при спортивной школе олимпийского резерва № 3 для детей от девяти лет. Первая смена продлится до 7 августа, вторая – с 10 по 14 августа. Подробная информация в группе "СШОР № 3", запись по телефону: +7 (981) 407-20-16.

Помимо этого, в августе в карельской столице летние программы для детей уже стартовали на базе средних школ № 2, 32 и 43. Специализированные дневные лагеря будут организованы до конца месяца при средней школе № 36 и спортивной школе олимпийского резерва № 5.

Образовательные учреждения Петрозаводска планируют принять за летний сезон всего около 500 детей. Оздоровительная кампания проводится с учетом действующих противоэпидемиологических требований.

Ранее сообщалось, в Карелии дети смогут отдохнуть только в пришкольных лагерях.