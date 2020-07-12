В Карелии дети смогут отдохнуть только в пришкольных лагерях

Первые детские лагеря откроются с 13 июля, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Оздоровительная кампания в Карелии пройдет в два этапа. В июле откроются 18 летних лагерей в Калевальском, Кемском, Медвежьегорском районах, Костомукше и Петрозаводске. В августе детей примут еще 94 летних лагеря на территории республики. Они будут организованы образовательными организациями – дневные пришкольные и специализированные профильные. Планируется, что всего в них отдохнут не менее 5 тысяч карельских детей, сообщили в оперштабе.

Детские лагеря палаточного типа – "Большое приключение" и база отдыха "Нурмолица" - в этом году из-за пандемии коронавируса работать не будут.

Не примет этим летом детей и единственный в республике стационарный лагерь "Старт", расположенный в Кондопожском районе. О том, что лагерь не готов, врио руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Котович сообщила "Столице на Онего" еще в конце мая.

Согласно постановлению Главного санитарного врача России, пока дети могут отдыхать в лагерях только на территории своего региона, выезд в оздоровительные организации в другие субъекты федерации запрещен. В результате карельские дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, не смогут побывать в лагерях Краснодарского края. Очередность по предоставлению путевок для таких детей сохраняется на 2021 год, пояснили в оперштабе со ссылкой на республиканский Минобраз.

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