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В Карелии дети смогут отдохнуть только в пришкольных лагерях

Новости. Общество
11:55, 13 Июля 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Первые детские лагеря откроются с 13 июля, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Оздоровительная кампания в Карелии пройдет в два этапа. В июле откроются 18 летних лагерей в Калевальском, Кемском, Медвежьегорском районах, Костомукше и Петрозаводске. В августе детей примут еще 94 летних лагеря на территории республики. Они будут организованы образовательными организациями – дневные пришкольные и специализированные профильные. Планируется, что всего в них отдохнут не менее 5 тысяч карельских детей, сообщили в оперштабе.

Детские лагеря палаточного типа – "Большое приключение" и база отдыха "Нурмолица" - в этом году из-за пандемии коронавируса работать не будут.

Не примет этим летом детей и единственный в республике стационарный лагерь "Старт", расположенный в Кондопожском районе. О том, что лагерь не готов, врио руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Котович сообщила "Столице на Онего" еще в конце мая.

Согласно постановлению Главного санитарного врача России, пока дети могут отдыхать в лагерях только на территории своего региона, выезд в оздоровительные организации в другие субъекты федерации запрещен. В результате карельские дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, не смогут побывать в лагерях Краснодарского края. Очередность по предоставлению путевок для таких детей сохраняется на 2021 год, пояснили в оперштабе со ссылкой на республиканский Минобраз.

Узнать дополнительную информацию и задать вопросы можно по телефону горячей линии 27-27-00.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-07-13 15:46:52
А нас, помню, даже на Украину в лагеря, на 45 дней отправляли!
Вася
2020-07-13 15:03:05
должно успокоить что крымнаш..
Вася
2020-07-13 15:00:20
во и кто голосовал за обнуление?
Вася
2020-07-13 14:55:39
От радости плачу. Встанем с колен.
Mike
2020-07-13 14:20:04
Пора в школу собираться, а они про отдых. И так не учились с марта
Вася
2020-07-13 14:58:21
Mike, Либерасты, хватит ныть
однозначно
2020-07-13 14:46:23
Mike, дети в школу собирались - мылись, брились, похмелялись
Сергей
2020-07-13 14:18:46
Ну и нафиг этот штаб нужен . если лагерей отдыха практически нет .
Вася
2020-07-13 13:48:48
прочитал и понял: ничего не будет
новый
2020-07-13 14:04:12
Вася, будет. Сопляков без присмотра оставлять нельзя. Будут курить и фантики бросать.
Вася
2020-07-13 13:46:59
Все их предсказания не сбываются, виноваты бывают потом США,Украина, мировой кризис, санкции .
Вася
2020-07-13 13:45:56
А вот к 2030 году мы откроем представительство на Марсе,
Вася
2020-07-13 13:45:23
Уже скоро. Ещё чуть-чуть потерпеть надо.
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