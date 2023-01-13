Школьные автобусы северной комплектации отправились в районы Карелии

Карелия получила четыре новых школьных автобуса от Минпромторга России.

Глава Минобразования Карелии Роман Голубев вручил ключи от четырех новых автобусов директорам Мийнальской, Софпорогской, Нововилговской и Эссойльскую школ.

«Техника выпущена в 2022 году и соответствует всем современным требованиям по безопасной перевозке школьников. Кроме того, каждый автобус оснащен северной комплектацией с дополнительно утепленным салоном: стеклопакеты, утепленный пол и двери», — пишет министр образования республики на своей странице в соцсети.

По словам Романа Голубева, новые автобусы республика получила от Минпромторга России.

«Они будут работать на школьных маршрутах взамен технически неисправного транспорта, а в Мийнальской школе — в помощь уже курсирующей технике: здесь на одном из маршрутов увеличилось количество детей, которым необходим подвоз. Напомню, всего с 2016–2023 годы в Карелию за счет средств федерального и республиканского бюджетов было поставлено порядка 130 автобусов», — сообщил глава Минобразования Карелии.