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Школьные классы и детсадовские группы в Карелии закрываются на карантин из-за ОРВИ

Новости. Общество
13:58, 12 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Александр Рюмин

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В девяти школах и пяти детских садах зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 10-ти классов в 8-ми школах Калевальского, Лоухского, Олонецкого районов. Кроме того, на карантин отправлены 6-ть групп в 5-ти детских садах Петрозаводска, Медвежьегорского, Олонецкого и Питкярантского районов. Полностью закрыта на карантин дошкольная группа при Золотецкой школе в Беломорском районе.

Напомним, эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 35 процентов. Превышение уровня заболеваемости отмечается в возрастных группах: 0-2 года (+1,9%), 3-6 лет (+5,0%), и 15 лет и старше (+73,8%). 

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Комментарии

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комба
2021-10-12 15:08:15
Не готовы к ЧС, как не были готовы к войне 1941 года. История нас ничему не учит. :)
zanoza
2021-10-12 14:54:59
А кто отправит родителей на карантин чтобы приглядывать за детьми???
asusls
2021-10-12 14:18:00
Коронавирус это тоже ОРВИ, может все в одной корзине?)
NEZITIC
2021-10-12 14:10:33
когда чинуш, министров, депутатов отправят на удаленку? Причем без сохранения заплаты!!!! Хватит уже над детьми издеваться!


Почему молчит Слабунова и Ульянов???? ААА, их это устраивает! Они очень рады, что народ раком ставят. Выборы же прошли
Изя
2021-10-12 14:05:40
Кто с детьми буде сидеть дома , деятели из команды ???? :)
Гость
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