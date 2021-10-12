Школьные классы и детсадовские группы в Карелии закрываются на карантин из-за ОРВИ

В девяти школах и пяти детских садах зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 10-ти классов в 8-ми школах Калевальского, Лоухского, Олонецкого районов. Кроме того, на карантин отправлены 6-ть групп в 5-ти детских садах Петрозаводска, Медвежьегорского, Олонецкого и Питкярантского районов. Полностью закрыта на карантин дошкольная группа при Золотецкой школе в Беломорском районе.

Напомним, эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 35 процентов. Превышение уровня заболеваемости отмечается в возрастных группах: 0-2 года (+1,9%), 3-6 лет (+5,0%), и 15 лет и старше (+73,8%).