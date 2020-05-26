Школы Карелии стали получать единые продуктовые наборы для льготных категорий учеников

"Почта России" доставит наборы для 18 тысяч семей, чьи дети получают бесплатное питание в школах, сообщили в Минобразе Карелии.

Такое поручение дал глава Карелии.

Сегодня 24 продуктовых набора для учеников Петровской школы Петрозаводска передала вице-премьер Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

"Вместе с представителями родительской общественности и директором школы мы проверили качество продуктового набора – сроки годности, чтобы в комплект входили все продукты из утвержденного списка, – отметила Лариса Подсадник. – Это полноценный единый набор, который сформирован централизованно и соответствует всем необходимым нормам. Каждая школа получит одинаковые наборы вне зависимости от того, в каком районе она находится".

Продуктовый набор будет выдан всем ученикам Карелии, которые в обычное время получают бесплатное льготное питание в школах. Расчёт продуктов производился из общего количества учебных дней в мае. Дети, которые уже вышли на каникулы, также получат такую меру соцподдержки.

Набор продуктов включает в себя крупы, макароны, сладости, консервированные овощи, говядину и рыбу, подсолнечное масло, брусничный морс, сахар, чай и молоко длительного хранения. При формировании набора предпочтение отдавалось местным производителям – значительная часть продуктов произведена в Карелии.

Каждый продуктовый набор будут принимать представители школы и родительской общественности, которые проверят его качество и соответствие установленному перечню.

Общая стоимость продуктовых наборов составляет более 20 млн рублей.