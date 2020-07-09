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Шоу "Голос" пройдет в одной из колоний Карелии

Новости. Общество
12:27, 10 Июля 2020
фото: © Кадр из видео / УФСИН по Карелии
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В исправительной колонии №7 началась подготовка к песенному конкурсу "Голос", сообщили в УФСИН по Карелии.

Конкурс будет проводиться посредством раздельной записи каждого участника.

Каждый конкурсант выберет себе музыкальную композицию, после чего при поддержке студии кабельного телевидения "Выгозерье" запишет видеоклип.

По завершению все видеоролики будут объединены в единую видеоверсию конкурса и далее будут продемонстрированы зрителям колонии посредством студии кабельного телевидения в эфире центрального канала учреждения.

Определение лучших исполнителей будет произведено путём голосования осуждённых колонии, а также сотрудниками администрации учреждения. 

Ранее заключенный в Карелии выпустил книгу, чтобы начатое им дело жило в колонии после его освобождения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-10 13:49:31
Нет, ребята. Это политика редакции. Не просто так. Подумайте, почему они млеют к заключенным и описанию их образа жизни?
"Там хорошо, но нам туда не надо". (В.Высоцкий)
новый
2020-07-10 13:02:52
Развлекушки в качестве наказания. Куда катится страна...
Leopol'd
2020-07-10 13:17:25
новый, не грусти!
Сядешь - поучаствуешь. Пока завидуй.
Гость
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