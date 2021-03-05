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05.03.2021 22:00

Сильный ветер и метель накроют Карелию в воскресенье

Новости. Погода
17:00, 06 Марта 2021
фото: © ТАСС / Евгений Курсков
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О погоде на 7 марта рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 7 марта ночью в большинстве районов ожидается снег, местами сильный. Днем пройдет небольшой, метами умеренный снег. В отдельных районах ожидается метель. Ночью и утром местами опустится туман. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, юго-восточный, на севере восточный, северо-восточный, днем северный, северо-восточный порывистый, местами до сильного.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -5, -10°С, местами подморозит до -17°С. Днем потеплеет до -4, -9°С, местами будет до -15°С.

В Петрозаводске ожидается облачная погода. Пройдет снег, метель.

Ветер ночью южный, юго-восточный, днем северный порывистый.

На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит -7, -9°С, днем будет -5, -7°С.

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