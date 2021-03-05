Сильный ветер и метель накроют Карелию в воскресенье

О погоде на 7 марта рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 7 марта ночью в большинстве районов ожидается снег, местами сильный. Днем пройдет небольшой, метами умеренный снег. В отдельных районах ожидается метель. Ночью и утром местами опустится туман. На дорогах гололедица.
Ветер ночью южный, юго-восточный, на севере восточный, северо-восточный, днем северный, северо-восточный порывистый, местами до сильного.
Ночью столбик термометра остановится на отметке -5, -10°С, местами подморозит до -17°С. Днем потеплеет до -4, -9°С, местами будет до -15°С.
В Петрозаводске ожидается облачная погода. Пройдет снег, метель.
Ветер ночью южный, юго-восточный, днем северный порывистый.
На дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью составит -7, -9°С, днем будет -5, -7°С.
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