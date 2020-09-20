Сильный ветер обрушится на Карелию, предупреждает МЧС

Непогода обрушится на республику уже сегодня вечером, сообщили в МЧС Карелии.

С 18.00-21.00 начиная с северо-западных районов ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-18 м/с. Шквалистый ветер прогнозируют и в течение дня 22 сентября.





Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы, а также Петрозаводск и Костомукша.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев, аварий на трансформаторных подстанциях; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.