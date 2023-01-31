Сирены завоют в Петрозаводске в четверг

В столице Карелии вновь пройдет проверка системы оповещения населения, сообщили в администрации города.

В четверг, 16 февраля, в 11.00 в Петрозаводске проверят все рупорных громкоговорители. В ходе проверки будет передаваться речевое сообщение «Внимание, проводится проверка системы оповещения» и сигнал «Внимание всем!» в виде сирены. Администрация просит горожан не беспокоиться.

В мэрии напомнили, что в 2022 году администрация Петрозаводска реконструировала муниципальную автоматизированную централизованную систему оповещения населения. В районах города установлено 18 рупорных громкоговорителей.

Ранее сообщалось, около 170 бомбоубежищ стоят на учете в Петрозаводске.