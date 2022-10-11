Систему для локомоторной терапии установили в отделении реабилитации районной больницы Карелии

Минздрав Карелии модернизирует службу медицинской реабилитации в Пряжинской ЦРБ, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Михаил Охлопков на своей странице в соцсети напомнил, что Минздрав Карелии первый в России разработал и утвердил на федеральном уровне программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». На её реализацию Карелия получила в 2022 году более 127 млн рублей, больше чем большинство регионов.

«Мы модернизируем службу медицинской реабилитации в Пряжинской ЦРБ, Городской детской больнице, в Госпитале для ветеранов войн», — пояснил Михаил Охлопков.

В рамках проекта, по словам министра, продолжается закупка оборудования для отделения реабилитации Пряжинской Ц. Б. Летом в районной больнице установили тренажёр для психофизиологического тестирования, физиотерапевтическое оборудование, подъёмник с электроприводом для подъёма и перемещения маломобильных пациентов.

«Недавно в больницу поступила система для локомоторной терапии. Представитель поставщика проводит обучение персонала, так как современное оборудование требует современных знаний и навыков. Передовое и красивое оборудование устанавливаем в отремонтированные помещения: ремонт проводится силами больницы», — сказал Михаил Охлопков.

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