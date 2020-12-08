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Системы учета электрической энергии

Новости. Общество
10:51, 09 Декабря 2020
фото: источник: компания "Энерго-Решение"
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Существенная экономия электроэнергии компании может быть достигнута за счет перехода на оптимальную ценовую категорию.

Но для того, чтобы правильно ее выбрать, необходимо организовать почасовой учет. Как это сделать расскажут специалисты компании "Энерго-Решение".

Что такое почасовой учет?

Почасовой учет ведется с помощью специализированных счетчиков. Их также называют интервальными приборами учета. Это обычные цифровые приборы учета, но с наличием встроенной памяти, в которую записываются архивы потребления электрической энергии: мощность, усредненная за каждый час, полчаса, 15 минут или чаще. Данные хранятся 90 дней. С помощью этих данных можно построить график потребления электрической энергии в течение суток, недели, месяца и года.

Как передаются данные со счетчиков?

Данные передаются с помощью специальных модемов и сим-карт, если есть покрытие сотовой связью. Данные с модемов можно получить с помощью онлайн сервисов или программ поставляемых производителями счетчиков.

Кроме данных о потребляемой электрической энергии можно получить данные о качестве напряжения, токах, мощности и других технических параметрах.

Анализируя почасовые данные, можно определить максимальную потребляемую мощность и определить резерв по мощности, то есть сколько вы еще можете присоединить электрических установок.

Создав архив почасового потребления, вы сможете проанализировать изменение потребляемой мощности после проведения энергосберегающих мероприятий, узнать, сколько потребляет предприятие мощности ночью и в выходные, когда оно не работает.

Используя почасовой учет, вам становятся доступны все 6 ценовых категорий.

Существует 6 ценовых категорий электроэнергии, у каждой из которых есть свои преимущества и недостатки.

Как правило, в момент заключения договора электроснабжения,

  • небольшие организации попадают в первую ценовую категорию электроснабжения,
  • средние и крупные организации и предприятия в третью ценовую категорию.

Первая и третья ценовые категории не всегда являются оптимальным решением для компании.

Выбор другой, более подходящей ценовой категории, позволяет снизить тариф на электроэнергию на 5% – 30%.

Увы, но перейти на выгодный тариф в любое время года невозможно, выбор можно сделать только в январе. Иначе придется ждать следующего года. Если у вас есть бизнес, и вы хотите сэкономить сотни тысяч рублей в месяц, обращайтесь к профессионалам. Времени на анализ ваших расходов осталось совсем немного. Торопитесь.

Заказать услугу или задать вопрос вы можете:

На сайте: energo-solutions.ru

По телефону: 8 (8142) 330-880

По электронной почте: info@energo-solutions.ru

Обратиться по адресу: город Петрозаводск,  Бульвар Интернационалистов, д. 17А, 2 этаж. Режим работы в будни с 9.00 до 18.00  по предварительной записи по телефону 8 (8142) 330-880.

 

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