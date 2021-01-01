Ситуация с заражением коронавирусом в Карелии остается напряженной – 342 человека за сутки

Число заразившихся коронавирусом в Карелии за сутки превысило количество выздоровевших, сообщили в правительственном Оперштабе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 342 человек, сообщили в Оперштабе. Из этого числа заболевших – 326 человек, из них 49 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 320 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4545,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2171,3 случая, по Северо-Западу – 3526,8.

В Оперштабе также сообщили о трех жителях Карелии, скончавшихся от коронавируса в Карелии за минувшие сутки.