Ситуацию на рынке труда в Карелии обсудят в прямом эфире

Елена Фролова и Наталья Кушнерова расскажут о ситуации на рынке труда, что делать сотрудникам, если у работодателя задолженность по заработной плате.

Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова и ее заместитель Наталья Кушнерова в соцсетях проведут прямую линию и ответят на вопросы жителей в рамках проекта «ЦУР объясняет». В частности, специалисты расскажут и о том, какие новшества в трудовом законодательстве появились в 2023 году.



Одна из тем прямой линии – на каких предприятиях сохраняется задолженность и как республике удалось достичь рекордного снижения уровня задолженности.



Вопросы можно задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «ВКонтакте» (https://vk.com/video/@gov_karelia_ru?list=812a45c50d14dc6b88&preview=&webcast=&z=video-134397408_456242562) и «Одноклассниках» (https://ok.ru/live/4978380316334).



Трансляция пройдет в соцсетях в четверг, 9 февраля, в 18.20. Эфир прямой линии можно посмотреть и на телеканале ОТР.



«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.