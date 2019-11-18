Ситуацию в Сегеже "можно сравнить лишь с происходящим в газовой камере"

Депутат Заксобрания Карелии от Сегежского района Андрей Рогалевич потребовал привлечения к ответственности лиц, виновных в экологическом бедствии в Сегеже.

"Я до последнего хранил молчание в соцсетях и отказывался комментировать в СМИ ситуацию в Сегеже, где, по моему мнению, действительно произошла экологическая катастрофа, которую можно сравнить лишь с происходящим в газовой камере. Какой ущерб был причинен экологии и жителям города предстоит выяснить прокуратуре и следователям, которые, я надеюсь, проведут очень тщательную и серьёзную проверку.

Я не могу сейчас делать выводы о причинах гибели птиц и смены цвета снега. Я могу лишь догадываться: действительно, в какой-то момент в атмосфере города было незафиксированное превышение загрязняющих и ядовитых веществ. Это было разовое и очень мощное попадание в атмосферу с большим их содержанием. И на это отреагировали птицы, которые начали дохнуть".

Что, по мнению Андрея Рогалевича, необходимо экстренно сделать по ситуации, читайте здесь.