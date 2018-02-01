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Новости. Общество
16:21, 01 Февраля 2018

Сивин призвал прокуроров реагировать на неправомерный рост цен на продукты и ЖКХ

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Главный федеральный инспектор по Карелии аппарата полномочного представителя президента России на Северо-Западе Иван Сивин призвал работников прокуратуры Карелии реагировать на неправомерный рост цен на продукты и ЖКХ.

"Кроме вопросов своевременного начисления заработной платы, пенсий, пособий, самого пристального внимания с вашей стороны требует сфера ЖКХ. Надо безотлагательно реагировать, если люди жалуются на необоснованное завышение коммунальных платежей, нарушение при сборе средств на капремонт, на низкое качество услуг в этой области", – сказал Иван Сивин на коллегии прокуратура.

"Необходимо детально разбираться с фактами неправомерного роста цен на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты. Такие случаи, к сожалению, фиксируются. Общественность очень чутко реагируют на эти изменения, поэтому следует воспринимать именно обращения граждан по этой тематике, как сигнал к незамедлительному действий", - отметил Сивин.

Коллегия прокуратуры Карелии проходит 1 февраля в Петрозаводска. В ней принимает участие заместитель генпрокурора России Александр Гуцан.

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Комментарии

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Плейшнер
2018-02-01 19:37:43
Хоть впервые хоть к чему то призвал Инспектор , хоть узнали его фамилию и то , что он есть вообще .
User
2018-02-01 17:41:45
Что такое "неправомерный рост цен на продукты" в условиях свободного рынка? Целый главный федеральный инспектор не знаком с базовыми законами экономической теории или сугубо для пиару отмочил?
кир
2018-02-01 18:28:57
User, кто и кому дает права? Кто смел, тот и съел.
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