Сивин призвал прокуроров реагировать на неправомерный рост цен на продукты и ЖКХ

Главный федеральный инспектор по Карелии аппарата полномочного представителя президента России на Северо-Западе Иван Сивин призвал работников прокуратуры Карелии реагировать на неправомерный рост цен на продукты и ЖКХ.

"Кроме вопросов своевременного начисления заработной платы, пенсий, пособий, самого пристального внимания с вашей стороны требует сфера ЖКХ. Надо безотлагательно реагировать, если люди жалуются на необоснованное завышение коммунальных платежей, нарушение при сборе средств на капремонт, на низкое качество услуг в этой области", – сказал Иван Сивин на коллегии прокуратура.

"Необходимо детально разбираться с фактами неправомерного роста цен на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты. Такие случаи, к сожалению, фиксируются. Общественность очень чутко реагируют на эти изменения, поэтому следует воспринимать именно обращения граждан по этой тематике, как сигнал к незамедлительному действий", - отметил Сивин.

Коллегия прокуратуры Карелии проходит 1 февраля в Петрозаводска. В ней принимает участие заместитель генпрокурора России Александр Гуцан.