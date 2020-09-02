Скандальная чиновница из Карелии решила стать "жемчужиной" России (ФОТО, ВИДЕО)

Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен участвует в конкурсе красоты.

Экс-чиновница, прославившаяся в прошлом году своими высказываниями в адрес неаккуратных петрозаводчан, принимает участие в фестивале туризма и красоты "Жемчужина России-2020", сообщается в паблике конкурса.

Анна Лесонен предпочла не расценивать свои шансы на победу.

Мечта экс-чиновницы – научиться быть счастливой в существующих обстоятельствах. А региону она желает выбраться из экономической ямы и вернуть былую славу одного из самых чистых регионов страны.

На конкурс красоты супруга министра культуры идет с девизом "От улыбки хмурый день светлей".

Напомним, начальник управления культуры администрации столицы Карелии Анна Лесонен уволилась 23 декабря прошлого года после того, как просидела 4 недели на больничном. Прекратить трудовые отношения с чиновницей в мэрии решили из-за недопустимых высказываний Лесонен в адрес жителей города. Бывший начальник управления культуры убрала захламленную территорию рядом с контейнером и написала об этом пост в соцсети, назвав неаккуратных петрозаводчан "мразью". Сама Анна Лесонен считает, что "нет такой статьи, по которой ее можно было бы уволить".

В августе стало известно, что она покинула музей "Кижи", где была специалистом по продвижению сувенирной продукции учреждения, и стала начальником управления по организации концертной деятельности ансамбля "Кантеле".