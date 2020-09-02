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Скандальная чиновница из Карелии решила стать "жемчужиной" России (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Общество
15:08, 03 Сентября 2020
фото: © кадр из видео/паблик Вконтакте "Жемчужина России"
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Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен участвует в конкурсе красоты.

Экс-чиновница, прославившаяся в прошлом году своими высказываниями в адрес неаккуратных петрозаводчан, принимает участие в фестивале туризма и красоты "Жемчужина России-2020", сообщается в паблике конкурса.

Анна Лесонен предпочла не расценивать свои шансы на победу.

Мечта экс-чиновницы – научиться быть счастливой в существующих обстоятельствах. А региону она желает выбраться из экономической ямы и вернуть былую славу одного из самых чистых регионов страны. 

На конкурс красоты супруга министра культуры идет с девизом "От улыбки хмурый день светлей".

Напомним, начальник управления культуры администрации столицы Карелии Анна Лесонен уволилась 23 декабря прошлого года после того, как просидела 4 недели на больничном. Прекратить трудовые отношения с чиновницей в мэрии решили из-за недопустимых высказываний Лесонен в адрес жителей города. Бывший начальник управления культуры убрала захламленную территорию рядом с контейнером и написала об этом пост в соцсети, назвав неаккуратных петрозаводчан "мразью". Сама Анна Лесонен считает, что "нет такой статьи, по которой ее можно было бы уволить".

В августе стало известно, что она покинула музей "Кижи", где была специалистом по продвижению сувенирной продукции учреждения, и стала начальником управления по организации концертной деятельности ансамбля "Кантеле".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-09-03 15:35:06
"Экс-чиновница, прославившаяся...." Сколько можно упоминать ее прежний статус? Она уже давно вышла из этой непрезентабельно обоймы чиновников, которых вы ежедневно ругаете за неубранный во дворах мусор, дороги... Анна назвала "мразями" мразей, которые не доносят мусор до контейнеров, но в другом понимании этого слова - стучат на неадекватных, по их понятиям, "белых ворон". И вот как стало обидно этим гражданам: независимая Аня - в конкурсе! Но почему, как видно из заголовка со словом "скандальная", обидно и редакции?
Театральный критик
2020-09-03 15:31:10
Как мне это развидеть ?
новый
2020-09-03 15:23:09
Фу. Лучше про Бузову
Гость
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