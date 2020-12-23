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Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми

Новости. Общество
16:33, 23 Декабря 2020
фото: Анна Лесонен / ВК
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Экс-начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен, возглавляющая управление по организации концертной деятельности ансамбля "Кантеле", поделилась впечатлениями от посещения Кеми.

Анна Лесонен рассказала в соцсети  о визите национального ансамбля песни и танца "Кантеле" в карельский город Кемь.

"Здравствуй, Кемь! На ближайшие две ночи я твой гость", - написала Лесонен.

Бывшая петрозаводская чиновница, на сегодняшний день курирующая концертную деятельность ансамбля "Кантеле", поделилась впечатлениями от визита в северный карельский город.

"Утром гуляли по Кеми, ходили в Успенский собор и Краеведческий музей "Поморье". Спасибо коллективу музея за радушный приём артистов ансамбля "Кантеле" и увлекательную экскурсию! Теперь я знаю, как выглядят настоящие бахилы. А ещё просветилась относительно выражения "морда треснет"", - сообщила Лесонен, однако не стала пояснять, каким конкретно образом ее "просветили" в Кеми.

Напомним, ранее Анна Лесонен трудилась в администрации Петрозаводска на посту начальника управления культуры. Из городской мэрии Лесонен пришлось уволиться после скандального поста в соцсети, в котором она назвала мразями горожан, разбросавших мусор в ее дворе. Затем Анна Лесонен возглавила управление по организации концертной деятельности национального ансамбля песни и танца "Кантеле".

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Комментарии

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David
2020-12-23 19:00:05
Это чудо уничтожило ансамбль!
баян
2020-12-23 18:24:01
Все неймется?Угомонитесь уже позаслугам получила следить надо за своей речью.
Да
2020-12-23 18:14:35
Ну вот зачем начальник управления по организации концертной деятельности? Чтобы ездить по Мухосранскам?
кир
2020-12-23 17:34:28
А чего делать, если Анна права. Живем, не осознавая того, что это не цивилизация, в который мы живем здесь и сейчас. :)
Изя
2020-12-23 17:25:07
Бедный муж , я бы на его месте повесился невзирая на должности , чем такая жизнь )))
Саныч
2020-12-23 17:15:09
Ждем, что нам скажет социопатичный критик и кир с кнутом.
кир
2020-12-23 17:31:24
Саныч, и ты туда же, куда и Офф. :)
"Социопат" не идет вам к лицу или наглой морде. Как вам угодно, господа. :)
Саныч
2020-12-23 18:32:16
кир, дремучий ты. Напрасно так дешево хлеборезку продаешь. Куплю и разобью в хлам, зубы выкину :)
petronik
2020-12-23 17:11:55
Анне удачи!!
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