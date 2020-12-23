Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми

Экс-начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен, возглавляющая управление по организации концертной деятельности ансамбля "Кантеле", поделилась впечатлениями от посещения Кеми.

Анна Лесонен рассказала в соцсети о визите национального ансамбля песни и танца "Кантеле" в карельский город Кемь.

"Здравствуй, Кемь! На ближайшие две ночи я твой гость", - написала Лесонен.

Бывшая петрозаводская чиновница, на сегодняшний день курирующая концертную деятельность ансамбля "Кантеле", поделилась впечатлениями от визита в северный карельский город.

"Утром гуляли по Кеми, ходили в Успенский собор и Краеведческий музей "Поморье". Спасибо коллективу музея за радушный приём артистов ансамбля "Кантеле" и увлекательную экскурсию! Теперь я знаю, как выглядят настоящие бахилы. А ещё просветилась относительно выражения "морда треснет"", - сообщила Лесонен, однако не стала пояснять, каким конкретно образом ее "просветили" в Кеми.

Напомним, ранее Анна Лесонен трудилась в администрации Петрозаводска на посту начальника управления культуры. Из городской мэрии Лесонен пришлось уволиться после скандального поста в соцсети, в котором она назвала мразями горожан, разбросавших мусор в ее дворе. Затем Анна Лесонен возглавила управление по организации концертной деятельности национального ансамбля песни и танца "Кантеле".