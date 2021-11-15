Сказочные истории не спасли бизнесмена в Карелии от уголовного преследования

В Сегеже предприниматель обманывал заказчиков и вводил в заблуждение, рассказывая выдуманные истории, которые якобы произошли с товаром, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежи поступили заявления сразу нескольких жителей района, которые посчитали себя обманутыми. Сотрудники полиции провели расследование и выяснили обстоятельства произошедшего.

К предпринимателю обратился заказчик, который пожелал приобрести стеклопакет для ванной комнаты, представляющий из себя пластиковую дверь. Был заключён договор купли-продажи, согласно которому бизнесмен получил 19 566 рублей. Однако, когда срок исполнения договора подошёл к концу, начались странности. Сначала клиенту была рассказана история о том, что завод-изготовитель работает не в полную силу, потому следует подождать. Спустя время, по словам исполнителя, дверь всё же стали комплектовать, потому необходимо было набраться терпения. Через другой отрезок времени прозвучали новые подробности — якобы дверь доставили в Сегежский район, но неправильно затонировали, её пришлось вернуть. Ещё время спустя предприниматель сообщил другую удивительную историю — якобы все заказанные конструкции, которые уже везли в район, разбились в результате дорожной аварии. Затем он вовсе стал избегать каких-либо контактов с клиентом.

Тем временем, в сомнениях находилась другая жительница района, которая у того же бизнесмена заказала стеклопакеты и двери на сумму в 24 122 рубля и внесла предоплату в размере 16 800 рублей. Ей также по истечении сроков выполнения заказа коммерсант рассказывал различные истории-отговорки. Но повествование о дорожном происшествии заронило в гражданке сомнения, несмотря на то, что предприниматель показал информационное письмо от представителей завода-изготовителя из Петрозаводска, в котором содержалось упоминание об аварии. Инициативно связавшись с заводом-поставщиком, женщина выяснила, что не только не случалось ДТП, но и, более того, в 2021 году договорных отношений с упомянутым ею ИП не было.

В мае к предпринимателю обратился третий заказчик. Оплата за два пластиковых окна в суме свыше 27 тысяч рублей им была переведена, но через две недели, как было условлено, товар не поступил. Более того, на протяжении лета клиент также услышал от предпринимателя ряд недостоверных объяснений. В том числе о том, что окна доставлены, но складированы в гараже, а хозяин постройки находится на юге страны.

В результате скрупулёзно проведённых процессуальных действий, следствием установлено, что бизнесмен заключал договоры, преднамеренно не планируя исполнять обязательства. Испытывая финансовые трудности он, по версии полицейских, и пошёл на обман. Письмо о том, что конструкции разбились в дорожной аварии, он сфабриковал; полученные от заказчиков деньги тратил на личные нужды.

Собранные следователем доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения по уголовному делу, возбуждённому по статье «Мошенничество» и включающему 3 эпизода. Обвиняемый раскаялся в содеянном, обещал возместить ущерб, который для всех потерпевших признан значительным.