Склад с продуктами горит под Петрозаводском (СРОЧНО, ФОТО)

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Площадь пожара на Пряжинском шоссе, 2 составляет 200 кв.м, сообщили в МЧС Карелии.
В воскресенье, 20 октября, в 20.30 произошел пожар в постройках, расположенных по адресу: Пряжинское шоссе,2.
Как позже выяснилось, загорелся склад с продуктами. Площадь пожара составила 200 кв.м.
Пожарные расчеты из Петрозаводска и Прионежья локализовали огонь к 22.24.
По сообщениям МЧС Карелии, жертв на пожаре нет.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото пресс-службы МЧС Карелии.
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