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Новости. Происшествия
23:31, 20 Октября 2019
фото: пресс-служба МЧС Карелии

Склад с продуктами горит под Петрозаводском (СРОЧНО, ФОТО)

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Площадь пожара на Пряжинском шоссе, 2 составляет 200 кв.м, сообщили в МЧС Карелии.

В воскресенье, 20 октября, в 20.30 произошел пожар в постройках, расположенных по адресу: Пряжинское шоссе,2.

Как позже выяснилось, загорелся склад с продуктами. Площадь пожара составила 200 кв.м.

Пожарные расчеты из Петрозаводска и Прионежья локализовали огонь к 22.24.

По сообщениям МЧС Карелии, жертв на пожаре нет.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото пресс-службы МЧС Карелии.

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