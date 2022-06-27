Склады в России забиты десятками тысяч новых машин, но дилеры не хотят их продавать

Терминалы Подмосковья, откуда автомобили разъезжаются по дилерским центрам России переполнены, несмотря на разговоры о дефиците.

Об этом сообщает портал Autonews.ru.

Корреспонденты издания осмотрели несколько крупных площадок, где хранятся новые авто - там нашлись более 30 тыс. машин самых разных брендов.

Продавать сейчас складированные автомобили дилерам невыгодно, так как они покупали их по старой цене, а после укрепления курса рубля потеряют значительную сумму дохода.

«Снижение цен на докризисный уровень будет означать продажу "в минус". Да и в приоритете у дилеров сейчас альтернативные каналы поставок — "параллельный импорт", вторичка и так далее», — подытожил обозреватель издания Михаил Конончук.