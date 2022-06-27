Склады в России забиты десятками тысяч новых машин, но дилеры не хотят их продавать

Терминалы Подмосковья, откуда автомобили разъезжаются по дилерским центрам России переполнены, несмотря на разговоры о дефиците.
Об этом сообщает портал Autonews.ru.
Корреспонденты издания осмотрели несколько крупных площадок, где хранятся новые авто - там нашлись более 30 тыс. машин самых разных брендов.
Продавать сейчас складированные автомобили дилерам невыгодно, так как они покупали их по старой цене, а после укрепления курса рубля потеряют значительную сумму дохода.
«Снижение цен на докризисный уровень будет означать продажу "в минус". Да и в приоритете у дилеров сейчас альтернативные каналы поставок — "параллельный импорт", вторичка и так далее», — подытожил обозреватель издания Михаил Конончук.
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