Сколько семей в Карелии могут потянуть аренду жилья, узнали эксперты

Агентство "РИА Рейтинг" сформировало список регионов по доступности аренды жилья в 2019 году: Карелия оказалась на 50-м месте.

Эксперты выяснили, в каких регионах семья, состоящая из двух трудящихся взрослых и двух детей, способна без ощутимых проблем снимать двухкомнатную квартиру.

Карелия оказалась на 50 месте в рейтинге. Доля семей, способных арендовать квартиру в 2019 году, в республике равна 34,8%.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".