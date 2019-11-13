Сколько семей в Карелии могут потянуть аренду жилья, узнали эксперты

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Агентство "РИА Рейтинг" сформировало список регионов по доступности аренды жилья в 2019 году: Карелия оказалась на 50-м месте.
Эксперты выяснили, в каких регионах семья, состоящая из двух трудящихся взрослых и двух детей, способна без ощутимых проблем снимать двухкомнатную квартиру.
Карелия оказалась на 50 месте в рейтинге. Доля семей, способных арендовать квартиру в 2019 году, в республике равна 34,8%.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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