Скорый поезд, назначенный на ноябрьские праздники, проедет мимо трех населенных пунктов Карелии

Дополнительный скорый поезд №202А «Москва – Мурманск» проследует без остановки Кондопогу, Сегежу и Надвоицы.
На ноябрьские праздники всего на один рейс назначен дополнительный скорый поезд №202А «Москва – Мурманск», сообщает «Петрозаводск транспортный».
Расписание дополнительного скорого поезда №202А «Москва – Мурманск» не вполне обычно, и эта необычность заключается в том, что он проследует без остановки Кондопогу, Сегежу и Надвоицы!
Смотрим расписание:
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