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Новости. Общество
11:41, 08 Мая 2019
фото: Валерий Поташов

Слабунова внесла в парламент Карелии законопроект об ответственности за неуважение к правам человека и гражданина

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Лидер партии "Яблоко" предложила ввести крупные денежные штрафы в отношении чиновников, действия которых выражают явное неуважение к обществу и конституционным правам граждан.

Депутат парламента Карелии Эмилия Слабунова, возглавляющая российскую партию "Яблоко", внесла на рассмотрение коллег проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающий введение денежных штрафов за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией страны правам и свободам человека и гражданина.

"Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях умаления установленных и гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина, либо выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина – влекут наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей", – говорится в законопроекте Слабуновой.

Однако, как считает лидер "Яблока", если эти действия были совершены государственными или муниципальными служащими, штрафные санкции должны быть выше – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Причем за повторное совершение подобного административного правонарушения депутат карельского парламента предложила наказывать не только штрафом в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, но и дисквалификацией на срок от одного года до трех лет.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, эти поправки направлены на " урегулирование дисбаланса публичных и частных интересов", который возник в стране после введения административной ответственности граждан за "явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

"Одновременно с законоположениями об установлении ответственности граждан Российской Федерации не разработаны нормы, обеспечивающие ответственность органов и должностных лиц, которые в силу своего публичного статуса должны обеспечивать соблюдение прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. В настоящее время публичный и систематический характер приобрели оправдания нарушения прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации и законами Российской Федерации, озвучиваемые в процессе профессиональной деятельности как лицами, замещающими государственные и муниципальные должности, так и государственными и муниципальными гражданскими служащими", – отметила автор законопроекта.  

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Комментарии

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однозначно
2019-05-08 12:13:57
Карелия устала от бабушек. Вяжите уже носки с рукавичками для внуков и правнуков. Вы реально надоели.
Неравнодушный
2019-05-08 12:08:44
Как обычно, паны дерутся, а у холопов чубы трясутся. Теперь вообще любого можно будет посадить, стоит только обидеть кого-нибудь не очень умного или не понравиться какому-нибудь продвинутому в области ювенальной юстиции ребёнку.
Гость
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