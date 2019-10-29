Следком Карелии начал проверку по факту ДТП с автобусом, в котором были дети

Проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, 27 октября в Пряжинском районе на 81 км автодороги Петрозаводск – Суоярви в темное время около 19.30 55-летний водитель автобуса "ПАЗ", осуществляющий перевозку группы детей, не справился с управлением и съехал в кювет.

В момент ДТП в автобусе находились 22 пассажира – 14 детей в возрасте от 8 до 16 лет, 2 сопровождающих (преподаватели) и 6 родителей. В результате происшествия никто не пострадал.

Автобус не переворачивался. Дорожное покрытие на месте происшествия обработано песочно-гравийным материалом. По первоначальным данным, техническое состояние автобуса удовлетворительное, он оборудован зимней резиной. Водитель по результатам освидетельствования не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все участники ДТП доставлены в Кондопожскую ЦРБ и осмотрены врачом, телесных повреждений нет, за медицинской помощью никто не обращался.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.