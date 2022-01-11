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Следком Карелии начал проверку по факту гибели мужчины в огне

Новости. Происшествия
16:03, 11 Января 2022
фото: Следком Карелии

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В Питкярантском районе следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре.

Как сообщает Следком Карелии, 11  января в частном жилом доме поселка Харлу Питкярантского района произошел пожар, при тушении которого было обнаружено тело хозяина 1960 года рождения.

Возможной причиной пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем. Предварительно причиной смерти потерпевшего являются множественные термические ожоги.

Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пожарные в Карелии за время новогодних каникул спасли 18 человек.

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Комментарии

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кир
2022-01-11 16:34:01
У нас основная причина пожаров - это пьянство беспробудное. А людей жалко, - сказал кот. Зачем они родились в полудикой стране?
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