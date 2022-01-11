Следком Карелии начал проверку по факту гибели мужчины в огне

В Питкярантском районе следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре.

Как сообщает Следком Карелии, 11 января в частном жилом доме поселка Харлу Питкярантского района произошел пожар, при тушении которого было обнаружено тело хозяина 1960 года рождения.

Возможной причиной пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем. Предварительно причиной смерти потерпевшего являются множественные термические ожоги.

Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пожарные в Карелии за время новогодних каникул спасли 18 человек.