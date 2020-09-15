Следком Карелии нашел подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в канализации

По версии следствия, к убийству причастен 36-летний мужчина, сообщили в Следкоме Карелии.

В понедельник, 14 сентября, в колодце теплотрассы в Кеми обнаружили тело местной жительницы с признаками насильственной смерти.

Следком Карелии возбудил уголовное дело.

Установлено, что в ночь на 26 августа подозреваемый после совместного распития спиртного в компании, где присутствовала потерпевшая, вышел с ней на улицу и в ходе возникшего конфликта убил. Затем он спрятал тело в канализационном люке.

В настоящее время подозреваемый задержан.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что, предположительно, к убийству причастна супружеская пара, которая задолжала погибшей деньги.