Следком Карелии нашел подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в канализации

По версии следствия, к убийству причастен 36-летний мужчина, сообщили в Следкоме Карелии.
В понедельник, 14 сентября, в колодце теплотрассы в Кеми обнаружили тело местной жительницы с признаками насильственной смерти.
Следком Карелии возбудил уголовное дело.
Установлено, что в ночь на 26 августа подозреваемый после совместного распития спиртного в компании, где присутствовала потерпевшая, вышел с ней на улицу и в ходе возникшего конфликта убил. Затем он спрятал тело в канализационном люке.
В настоящее время подозреваемый задержан.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что, предположительно, к убийству причастна супружеская пара, которая задолжала погибшей деньги.
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