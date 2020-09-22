Следком Карелии отказался возбуждать уголовные дела по факту демонтажа памятника Яше Степанову

В Карелии правительственное издание опубликовало новую версию гибели Яши Степанова со ссылкой на данные, собранные Следственным комитетом.

Следком Карелии отказался возбуждать уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Петрозаводска Евгения Перова по факту превышения полномочий в процессе принятия решений по демонтажу памятного знака Якову Степанову. Также следователи отказались возбуждать дело в отношении работников компании "Техэксперт", непосредственно занимавшихся демонтажом, по факту вандализма и уничтожения либо повреждения объекта, который увековечивает память погибших в период Великой Отечественной войны. Эта информация содержится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Копия документа размещена на сайте принадлежащего правительству Карелии издания "Республика", которое выпустило текст о новой версии гибели бойца Якова Степанова. Согласно этой версии, Яков Степанов погиб не в октябре 1941 года, а позднее - в июле 1944 года.

"Анализ исторических событий показал, что место установки памятного знака не является местом боевых действий и местом гибели бойца Якова Степанова", - говорится в документе Следкома, который приводит издание.

По результатам проверки Следком республики пришел к выводу, что памятный знак Якову Степанову не является объектом культурного наследия, а место его расположения не является воинским захоронением.

Следователи пришли к выводу, что памятный знак в честь бойца Якова Степанова был установлен в Петрозаводске в июне 1996 года ветераном Великой Отечественной войны Максимом Марковым на предполагаемом месте гибели солдата. Ветеран заявлял, что он лично обнаружил труп Степанова, нес его на себе и затем похоронил в расщелине скалы. Это произошло, по оценке Максима Маркова, первого октября 1941 года.

Памятный знак был демонтирован в феврале 2020 года, поскольку на указанной территории власти намерены возвести детский сад.

Следователи опросили председателя карельской общественной организации по поиску и увековечению памяти погибших при защите Отечества "Союз поисковых отрядов" Александра Осиева. Он заявил, что Яков Степанов родился в 1923 году в Карельской АССР, был призван в августе 1941 года в истребительный батальон и погиб 25 июля 1944 года в Пряжинском районе. В документе Следкома указано, что изучение документов Нацархива подтвердило указанную версию.

Ранее защитники памятного знака создали инициативную группу и добивались наказания чиновников, которые решили произвести демонтаж памятника. Городские власти отказываются признавать снос объекта и обещают его реставрировать.

Активисты поставили на месте, где ранее стоял демонтированный памятник, новый обелиск.

Ранее сообщалось, что памятник бойцу Якову Степанову стоит в грязной луже посреди стройки детского сада в Петрозаводск.