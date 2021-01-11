Следком Карелии просит суд продлить арест председателя Петросовета Боднарчука еще на два месяца

В среду, 13 января, петрозаводский суд рассмотрит ходатайство Следкома о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Судья петрозаводского городского суда Татьяна Петина 13 января планирует рассмотреть ходатайство старшего следователя по особо важным делам карельского Следкома Александра Брюханова, который расследует резонансное уголовное дело председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Следствие просит суд продлить срок его ареста, который заканчивается 16 января, еще на два месяца.

Напомним, 49-летний спикер Петросовет Боднарчук был задержан 17 июля 2020 года, и уже на следующий день судья Марина Носова арестовала его на два месяца, до 16 сентября. После этого арест на аналогичный срок продлевался еще два раза.

Геннадий Боднарчук обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса РФ). Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, по версии следствия, передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, которого 23 декабря прошлого года приговорили к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей. Такой небольшой за это серьезное коррупционное преступление срок Матвеев получил благодаря заключенному им досудебному соглашению со следствием и признанию вины.

В отличие от Матвеева Боднарчук, по имеющимся у "Столицы на Онего" данным, вину в получении полуторамиллионной взятки не признает.

На сегодняшний день новые эпизоды нарушения им уголовного закона, по полученной нами в правоохранительных органах неофициальной информации, в деле Боднарчука, отсутствуют.