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Следком Карелии просит суд продлить арест председателя Петросовета Боднарчука еще на два месяца

Новости. Общество
14:02, 12 Января 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В среду, 13 января, петрозаводский суд рассмотрит ходатайство Следкома о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Судья петрозаводского городского суда Татьяна Петина 13 января планирует рассмотреть ходатайство старшего следователя по особо важным делам карельского Следкома Александра Брюханова, который расследует резонансное уголовное дело председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Следствие просит суд продлить срок его ареста, который заканчивается 16 января, еще на два месяца.

Напомним, 49-летний спикер Петросовет Боднарчук был задержан 17 июля 2020 года, и уже на следующий день судья Марина Носова арестовала его на два месяца, до 16 сентября. После этого арест на аналогичный срок продлевался еще два раза.

Геннадий Боднарчук обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса РФ). Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, по версии следствия, передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, которого 23 декабря прошлого года приговорили к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей. Такой небольшой за это серьезное коррупционное преступление срок Матвеев получил благодаря заключенному им досудебному соглашению со следствием и признанию вины.

В отличие от Матвеева Боднарчук, по имеющимся у "Столицы на Онего" данным, вину в получении полуторамиллионной взятки не признает. 

На сегодняшний день новые  эпизоды нарушения им уголовного закона, по полученной нами в правоохранительных органах неофициальной информации, в деле Боднарчука, отсутствуют.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-01-12 15:53:49
Вор должен сидеть в тюрьме, а вор-чиновник должен сидеть пожизненно.
бюджет
2021-01-12 15:50:08
А разве так можно? Говорят Уральские пельмени!
театральный критик
2021-01-12 15:08:20
белугу запугать не смогли, а клевета матвеева это не доказательства. Вот и весь расклад. Так что умойтесь, либерастишки. Лучше своим главарем секты свидетелей ночного фотографа озаботьтесь. Ему вдогон еще как минимум трешка корячится .
кир
2021-01-12 15:00:15
Сам свою судьбу с юности выковал.
zanoza
2021-01-12 14:53:23
Наивные комментаторы предполагают, что дело разваливается, а оно набирает новые обороты, потому как не очень то Гена оказался предусмотрительным, а вот жадным, это да.
Саныч
2021-01-12 14:41:04
Значит, разваливается тельце. Гена, молись.
театральный критик
2021-01-12 14:10:07
Значит разваливается сфабрикованное дельце. Гена борись
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