Следком Карелии проводит проверку по факту гибели мужчины на пожаре

Пожар в Кондопоге унес жизнь 86-летнего пенсионера, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 20 июня в частном доме в Кондопоге произошел пожар. При тушении пожара в доме обнаружено тело 86-летнего хозяина. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Ранее «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, в минувшее воскресенье, 20 июня, в 4.30 поступил сигнал о пожаре в доме № 53 по улице Советов в Кондопоге. Горел одноэтажный частный дом. Выехавшие на место происшествия пожарные (8 человек, 3 единицы техники) обнаружили в доме мужчину. Его госпитализировали, но он скончался, надышавшись дыма.

Предварительная причина пожара — аварийная работа электрооборудования.