Реклама
Прислать новость
Авария на перекрестке в Петрозаводске спровоцировала огромную пробку (ВИДЕО) 1
Сегодня 13:32
На Зареку вернулось электричество
20.06.2021 23:50
На пляже в Петрозаводске, где утонули трое подростков, пропал мужчина 1
Сегодня 07:00

Следком Карелии проводит проверку по факту гибели мужчины на пожаре

Новости. Общество
17:13, 21 Июня 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Пожар в Кондопоге унес жизнь 86-летнего пенсионера, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 20 июня в частном доме в Кондопоге произошел пожар. При тушении пожара в доме обнаружено тело 86-летнего хозяина. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Ранее «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, в минувшее воскресенье, 20 июня, в 4.30 поступил сигнал о пожаре в доме № 53 по улице Советов в Кондопоге. Горел одноэтажный частный дом. Выехавшие на место происшествия пожарные (8 человек, 3 единицы техники) обнаружили в доме мужчину. Его госпитализировали, но он скончался, надышавшись дыма.

Предварительная причина пожара — аварийная работа электрооборудования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
14.06.2021, 18:10
Возбуждено уголовное дело против чиновников мэрии Петрозаводска из-за утонувших подростков
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
15.06.2021, 18:29
«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»