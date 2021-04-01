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Следком Карелии рассказал подробности дела экс-следователя ведомства, подозреваемого в мошенничестве

Новости. Криминал
22:58, 02 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего следователя СК, подозреваемого в хищении денежных средств, сообщили в карельском ведомстве.

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении бывшего следователя следственного отдела по Петрозаводску, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, подозреваемый незаконно использовал изъятый в ходе следствия мобильный телефон для хищения денежных средств с банковского счета.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

"Следственный комитет Российской Федерации всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона, в том числе и проявления коррупции в своих рядах", - сообщила пресс-служба карельского Следкома.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что уволенный из органов 33-летний экс-следователь Илья М., подозреваемый в мошенничестве и краже, окончил Правовую академию Минюста.

Входил в состав следственных групп, которые вели дела по Сямозеру и Нелидову. Также, в его окружении сообщили, что молодой, теперь уже экс-следователь, любит музыку и когда-то работал диджеем в одном из баров в центре Петрозаводска.

Напомним, что в январе 2020 года в Петрозаводском городском суде уже рассматривалось дело о пропаже денег в Следственном комитете.

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