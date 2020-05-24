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Следком Карелии расследует уголовное дело по факту убийства девушки в Суоярви

Новости. Криминал
12:58, 25 Мая 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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В убийстве 17-летней девушки подозревается 20-летний мужчина, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 22 мая в Суоярви молодой человек причинил множественные колото-резаные раны своей знакомой, 17-летней девушке, которая скончалась от полученных телесных повреждений.

После этого мужчина спрятал тело в подвале квартиры.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи будут решать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, преступление было совершено на фоне бытового конфликта.

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