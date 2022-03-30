Следком Карелии заинтересовался гибелью 75-летнего мужчины на пожаре в поселке Красная горка

В Сортавальском районе на пожаре в частном доме погиб пенсионер, по факту произошедшего проводится проверка, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 5 апреля в частном доме в поселке Красная горка Сортавальского района произошел пожар. На пепелище обнаружено тело хозяина 1947 года рождения.

Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.