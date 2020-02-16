Следком начал проверку по факту гибели пенсионера, раздавленного деревом в дачном поселке Карелии

Проводится доследственная проверка по факту гибели 61-летнего мужчины в Сортавальском районе, сообщает Следком Карелии.

Напомним, инцидент произошел 13 февраля. В Сортавальском районе спасатели Карельской поисково-спасательной службы в течение двух с половиной часов помогали полиции на месте трагедии в дачном кооперативе "Чайка".

Установлено, что в лесной полосе дачного кооператива в районе поселка Хаапалампи, было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями. По предварительным данным в ходе спиливания дерева в лесном массиве погибший нарушил технику безопасности и был придавлен стволом дерева. В результате полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает Следком Карелии.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.