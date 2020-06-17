Следком начал проверку по факту гибели женщины на лесном озере

В Пряжинском районе проводится проверка по факту гибели женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, трагический случай произошел 17 июня в дачном кооперативе "Мичуринец".

По версии следствия, 58-летняя женщина, находясь на даче, пошла купаться на озеро. Зайдя в воду, самостоятельно выйти на берег она не смогла. Находившийся по близости мужчина попытался помочь женщине и вытащил ее из воды, но она скончалась.

Причина смерти потерпевшей устанавливается.

Проводится доследственная проверка.