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Следком начал проверку по факту гибели женщины на лесном озере

Новости. Происшествия
16:00, 18 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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В Пряжинском районе проводится проверка по факту гибели женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, трагический случай произошел 17 июня в дачном кооперативе "Мичуринец".

По версии следствия, 58-летняя женщина, находясь на даче, пошла купаться на озеро. Зайдя в воду, самостоятельно выйти на берег она не смогла. Находившийся по близости мужчина попытался помочь женщине и вытащил ее из воды, но она скончалась.

Причина смерти потерпевшей устанавливается.

Проводится доследственная проверка.

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