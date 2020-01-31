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Следком начал проверку по факту обрушения крыши СКК, где погиб рабочий из Карелии

Новости. Происшествия
18:51, 31 Января 2020
фото: www.fontanka.ru
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Проводится доследственная проверка по факту обрушения крыши подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщили в Следкоме Санкт-Петербурга.

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу проводит доследственную поверку по факту обрушения 31 января 2020 года крыши неэксплуатируемого, подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса "Петербургский" во время производства строительных и иных работ.

В настоящее время на место происшествия выехал руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант юстиции Клаус А.В., проводится осмотр, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, изымается необходимая документация, назначается ряд экспертиз, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что рабочий, который оказался под завалами рухнувшего спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге, приехал в Северную столицу из Карелии.

Видео обрушения здесь.

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Комментарии

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кир
2020-01-31 19:41:50
Скажут, что сам виноват. Из люльки нельзя выходить и быть пристёгнутым, если вышел. Так и было.
Гость
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