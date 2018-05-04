Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии

Меньше всего удалось заработать на взятках только сотрудникам отдела контроля качества работ Управтодора, принимавшим бракованные дороги.

Следственный комитет и МВД Карелии раскрыли подробности расследования уголовных дел по фактам дачи и получения взяток в сфере ремонта и обслуживания автомобильных дорог в республике. Фигурантами дел являются руководители ООО "Ремстройкомплект" и ООО "Служба заказчика", а также начальник и заместитель "Управления автомобильных дорог Республики Карелия".

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год обвиняемый (учредитель питерского "Ремстройкомплекта" – прим. ред.), являясь фактическим руководителем ООО и группы аффилированных к данному юридическому лицу коммерческих организаций, специализирующихся на выполнении работ по строительству, реконструкции, капремонту и содержанию автомобильных дорог, создал устойчивую и сплоченную группу с сотрудниками Управдора Карелии. Фигуранты дела получали взятки от директоров и работников различных фирм, осуществляющих свою деятельность в сфере обслуживания дорог на территории республики. За это они предоставляли выгоды и преференции при заключении госконтрактов на выполнение дорожных работ и их приемке. Всего обвиняемые получили взяток на сумму не менее 12 миллионов рублей, рассказали в Следкоме Карелии.

Руководитель "Ремстройкомплекта" систематически выдавал денежные вознаграждения начальнику и заместителю "Управления автомобильных дорог Республики Карелия". По информации МВД Карелии, в обмен они должны были оказывать содействие и общее покровительство данной фирме, а также обеспечивать победу на конкурсных процедурах по заключению контрактов на выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог в Карелии. Сумма ежемесячного вознаграждения составляла 250 000 рублей. Общая сумма незаконных выплат превысила 6 млн рублей, сообщили в МВД Карелии.

Кроме того, по данным Следкома, представитель коммерческой организации в период с 2016 года по 2017 год передавал взятки на сумму не менее 500 тысяч рублей сотрудникам отдела контроля качества работ Управдора. За это "контролеры" беспрепятственно подписывали акты приемки работ и не принимали мер по выявлению недостатков. Также сотрудники Управтодора закрывали глаза на перечисление денежных средств за фактически невыполненные работы.

Как отметили в Следкоме, данное преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия и Управления ФСБ по Республике Карелия.

"В настоящее время в отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается", - сообщает Следком Карелии.