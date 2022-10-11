Следком призывает жителей Карелии не поддаваться на угрозы лжеследователей

Следственное управление СК России по Карелии просит жителей республики быть бдительными в связи с ростом числа телефонных мошенничеств.

В последнее время участились случаи совершения различных правонарушений и преступлений, во время которых, злоумышленники представляются следователями Следственного комитета Российской Федерации, рассказали в Следкоме Карелии.

«Следственное управление по Республике Карелия призывает граждан быть бдительными и всегда помнить: сотрудники Следственного комитета никогда не звонят гражданам с целью получить персональные данные либо информацию по денежным счетам и банковским переводам. Если мошенники представились вам следователями Следственного комитета и желают получить информацию о ваших персональных данных, о вашей банковской карте, идентификационном номере (три цифры на обороте карты), пароль от банковской карты, количестве денежных средств, немедленно прервите разговор», - говорится в сообщении ведомства.

В Следкоме просят жителей республики не поддавайтесь уговорам, угрозам, а также влиянию телефонных мошенников и не переводите деньги на указанные ими счета.

«В случае наличия информации о совершении преступлений указанной категории, просьба сообщить о данных фактах по телефону дежурной службы 8-921-629-32-39», - предупреждают в Следкоме Карелии.

Ранее сообщалось, курьер из Санкт-Петербурга собрал с жертв мошенников в Петрозаводске 2 млн рублей.