Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения мужчины и женщины в Карелии (ФОТО)

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины и женщины, сообщают в региональном Следкоме.

Петрозаводские следователи для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 26-летнего мужчины и 35-летней женщины.

Уголовоное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, восьмого января этого года мужчина и женщина на машине выехали в направлении поселка Пай Прионежского района. Впоследствии сгоревший автомобиль, на котором передвигались пропавшие, был обнаружен в лесном массиве в 30 километрах от поселка Пай.

В настоящее время местонахождение мужчины и женщины неизвестно. Проводятся поисковые мероприятия.

Разыскивается Саян Евгений Юрьевич, 1994 года рождения. Приметы: рост 178 см, нормального телосложение, волосы русые короткие, глаза серо-зеленые. Был одет: в кожаную черную куртку, черные спортивные штаны, черные ботинки, темно-синяя шапка. С собой черная кожаная мужская сумка.

В розыске также находится Жвирко Светлана Сергеевна, 1985 года рождения. Приметы: рост около 165 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы средней длины, светлые, окрашены. Была одета: в черный пуховик с капюшоном "Columbia", темно-синие спортивные брюки, обута в кроссовки черного цвета.

"Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения мужчины и женщины, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефонам: 592-590, либо по телефону 02", - сообщают в Следкоме.