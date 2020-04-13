Следком выяснит причины гибели мужчины под Петрозаводском

Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре на даче в Прионежском районе, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 10 апреля в частном деревянном доме в местечке Пиньгуба Прионежского района произошел пожар. При тушении пожара в доме было обнаружено тело 71-летнего мужчины, который там проживал. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Напомним, что пожарные более часа тушили загоревшийся дачный дом.