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Следком выяснит причины гибели мужчины под Петрозаводском

Новости. Происшествия
07:50, 14 Апреля 2020
фото: https://vk.com/public190570976
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Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре на даче в Прионежском районе, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 10 апреля в частном деревянном доме в местечке Пиньгуба Прионежского района произошел пожар. При тушении пожара в доме было обнаружено тело 71-летнего мужчины, который там проживал. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Напомним, что пожарные более часа тушили загоревшийся дачный дом.

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