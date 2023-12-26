Следователь полиции пресек выманивание аферистами денег у жительницы Петрозаводска

Родственники потерпевшей поблагодарили сотрудника полиции за профессионализм.

В МВД Карелии поступила благодарность в адрес следователя полиции Петрозаводска младшего лейтенанта юстиции Сергея Алексеевича Клестова.

Авторы письма благодарят сотрудника юстиции за его оперативные действия, грамотное принятие решений в нужный момент и индивидуальный подход в общении с потерпевшей. По их словам, женщина, находясь под давлением мошенников, не слушала своих близких, поддаваясь на уловки аферистов. Она в течение нескольких дней перечисляла злоумышленникам деньги из личных сбережений и занимая деньги в банках.

Когда родственники и знакомые петрозаводчанки обратились в полицию, Сергей Клестов провёл работу с женщиной. Он умело объяснил жительнице карельской столицы, что мошенники манипулируют ей и обманным путем похищают её деньги. После беседы со следователем женщина осознала, что стала жертвой аферистов, и прекратила с ними связь. Таким образом, были предотвращены более крупные потери у потерпевшей.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, Сергей Клестов отличается отзывчивостью, профессионализмом, добросовестностью, бескорыстностью. Свою работу он делает с желанием помочь людям. Все это в полной мере продемонстрировал Сергей Клестов, столкнувшись с непростым случаем.

Министром внутренних дел Карелии генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев принял решение о поощрении сотрудника, отметили в пресс-службе МВД Карелии.