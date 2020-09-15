Следователи изучают обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Карелии

В Медвежьегорском районе проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре, сообщает Следком республики.

Медвежьегорские следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара.



По версии следствия, 15 сентября 2020 года в квартире многоквартирного дома в одном из поселков Медвежьегорского района произошел пожар. При тушении пожара было обнаружено тело 62-летнего мужчины, который там проживал. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.



В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, говорится в заявлении Следкома.

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