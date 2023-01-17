Следователи начали проверку по факту пожара в поселке Карелии, где два человека погибли и один госпитализирован

В Сортавальском районе проводится проверка по факту гибели людей в результате пожара, сообщили в Следкоме Карелии.

В четверг, 9 февраля, в Сортавальский следственный отдел поступило сообщение о гибели мужчины и женщины на пожаре в поселке Хелюля Сортавальского района.

На место происшествия выехал следователь. Установлено, что в результате пожара в жилом доме погибли 58-летняя женщина и 37-летний мужчина, а 65-летний жилец соседней квартиры госпитализирован.

В ходе осмотра на теле погибших обнаружены следы ожогов.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. С целью определения причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы.

Для установления причин, послуживших возникновению пожара, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза. Одна из рассматриваемых версий возгорания - неосторожное обращение с огнем.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее администрация Сортавальского района опубликовала фото с места смертельного пожара.